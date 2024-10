Wersow i Friz przebywają obecnie na wakacjach, skąd krótkimi urywkami dzielą się w mediach społecznościowych. Teraz jednak przybyli do internautów z nie lada nowiną. Trzymali ten fakt w tajemnicy do samego końca. To wyjątkowy moment dla całej rodziny.

Friz i Wersow podzielili się nowiną

Jedną z popularniejszych par w polskim Internecie niewątpliwie tworzą Weronika Sowa i Karol Wiśniewski. Wszystko jednak zaczęło się samego od Friza, która kilka lat temu zaczął przygodę z YouTube. Szerszą rozpoznawalność zyskał z kolei po założeniu Ekipy, do której z czasem dołączyła jego dziewczyna - Wersow. Od tamtej pory duet poszerza swoje internetowe imperium, które pomogło im zgromadzić wokół siebie armię fanów.

Od przeszło roku Wersow i Friz spełniają się jednak już nie tylko jako influencerzy, ale przede wszystkim rodzice małej Mai, która zawróciła im w głowie. Od jej narodzin oboje chętnie przeplatają w sieci treści rozrywkowe z familijnymi, otwarcie pokazując rodzinne kadry. Teraz na profilach pary możemy obserwować rajskie wakacje, które jak się właśnie okazało, były pretekstem do świętowania!

Zakochani dopiero po kilku dniach zdecydowali się zdradzić, że jest to rodzinny urlop, podczas którego wraz z bliskimi celebrują 50. urodziny taty Wersow.

Kochani, nie odzywaliśmy się do was przez kilka dni i nie pokazywaliśmy, gdzie jesteśmy, ponieważ są to rodzinne wakacje. Mój tata po drodze miał 50. urodziny, więc świętowaliśmy!

Co poniektórzy fani zapewne liczyli na wiadomość o ślubie, bowiem od dnia zaręczyn, które miały miejsce jeszcze przed narodzinami córeczki, internauci niecierpliwie na niego czekają. Sama Wersow przyznała jednak swego czasu, że m.in. właśnie ciąża, a następnie opieka nad córeczką, odsunęły ich ślubne plany na dalsze tory. Wyznała nawet, że obecnie pytanie o ceremonię jest najbardziej przez nią znienawidzonym.

Niewątpliwie teraz córeczka jest naszym pierwszym planem. Na niej się skupiamy, tak więc mam nadzieję, że za niedługo przyjdzie ten moment, kiedy będziemy mogli oznajmić, że podjęliśmy jakieś kroki i możemy się z Wami podzielić, ale na razie zostawiamy to dla siebie - przyznała w rozmowie z Jastrząb Post.

Jak możemy od dawna obserwować na profilach pary, Karol skupia się aktualnie na realizowaniu kolejnych projektów, z kolei Weronika rozwija swoją karierę muzyczną. Oboje wydają się bardzo zajęci, dlatego zdaje się, że fani nieprędko usłyszą o ich ślubie. Mamy jednak nadzieję, że gdy już do niego dojdzie, zakochani zdecydują się podzielić na forum uroczymi kadrami, jak to było, chociażby w przypadku Andziaks i Luki, którzy dumnie relacjonowali ten ważny dzień.

Tacie Wersow życzymy natomiast wszystkiego najlepszego z okazji urodzin!

