Weronika Sowa i Karol Wiśniewski tworzą jedną z chętniej oglądanych par w polskim Internecie. W ubiegłym roku zakochani powitali na świecie swoje pierwsze dziecko, natomiast jak wiadomo, stosunkowo niedługo ma dojść do ślubu! Teraz Friz wygadał się o kolejnych planach, o których jak dotąd ani on, ani jego ukochana, nie wspominali.

Dziś Karol Wiśniewski, znany szerzej jako Friz, przez wielu nazywany jest "królem polskiego YouTube'a". 28-latek w sieci zaczął działać lata temu, a do tej pory zdążył zbudować pokaźne imperium. Co ważne, mimo upływu czas wciąż utrzymuje swoją wysoką pozycję! Równie ogromną popularnością cieszy się także jego ukochana Weronika Sowa.

Zakochani stali się najchętniej oglądaną parą w rodzimy Internecie, a zainteresowanie nimi tylko wzrosło, gdy w ubiegłym roku na świat przyszła ich pierwsza córeczka. Dumni rodzice chętnie dzielą się kadrami małej Mai w sieci, które przeplatają z wieloma innymi, równie prywatnymi. Wersow i Friz przyzwyczaili swoich fanów do tego, że nie mają oporów przed pokazywaniem w mediach osobistych momentów. Nie jest więc tajemnicą, że planują oni ślub, który może odbyć się już w tym roku!

Przy okazji ostatniego wywiadu dla kanału "Zaprojektuj swoje życie", Friz wygadał się na temat jeszcze jednego planu, o którym fani jak dotąd mogli nie wiedzieć. 28-latek miał okazję rozwinąć trochę temat swoich zarobków, a wtedy ujawnił, że zarobione pieniądze odkłada, ponieważ ma zamiar dokonać poważnego zakupu!

Więcej niż 50% zarobków zostawiam w firmie, a sobie wypłacam flat fee, które jest mniejsze niż, to co zarabia kanał. Nie jest to jednak mało, zbieram na swoje rzeczy i chcę kupić dom w Hiszpanii między Malagą a Marbellą

ujawnił w rozmowie z kanałem ''Zaprojektuj swoje życie''.