Weronika Sowa i Karol Wiśniewski tworzą jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Zakochani rok temu doczekali się córeczki Mai i chętnie relacjonują fanom, jak wygląda ich wspólne życie. Na profilu Wersow pojawiły się nowe zdjęcia, na których influencerka zapozowała w odważnych strojach kąpielowych. Pod postem szybko znalazł się komentarz od jej narzeczonego. Friz zareagował od razu.

Wersow zapozowała w kusym bikini. Friz nie mógł się powstrzymać

Weronika Sowa i Karol Wiśniewski tworzą parę już od kilku lat i wygląda na to, że są ze sobą bardzo szczęśliwi. Para w czerwcu 2023 roku doczekała się córeczki Mai, która kilkanaście dni temu obchodziła swoje pierwsze urodziny. Z tej okazji Friz i Wersow wyprawili córce huczne przyjęcie, na którym pojawiło się wiele znanych osób, a sławni rodzice przebrali się za... arbuza i rybkę! Weronika dość szybko po porodzie wróciła do swoich obowiązków zawodowych, ale również i do formy sprzed ciąży. Influencerka zdecydowała się zaprezentować fanom, jak aktualnie wygląda jej figura. Trzeba przyznać, że obok jej fotografii nie da się przejść obojętnie i pod postem szybko pojawił się komentarz od Friza.

Instagram @wersow

Weronika Sowa na swoim profilu na Instagramie zamieściła odważne fotografie w strojach kąpielowych. Influencerka stwierdziła, że jest już gotowa na lato. Jej narzeczony nie mógł się powstrzymać.

O wooow! Ale foty słonko - napisał Karol Wiśniewski.

Trzeba przyznać, że nie tylko Karol był zachwycony nowymi zdjęciami. Weronika mogła również liczyć na miłe komentarze od fanów.

Werka jak ty pięknie wyglądasz! Pokazujesz młodym dziewczynom że nie ma sensu bać się ciąży bo po niej można mieć super formę

Ale Maja ma piękną mamę!!!

Mamy górą! Pokazujesz, że można pięknie wyglądać po ciąży

Wow!!! Twoja figura po ciąży jest cudowna!!! - piszą fani pod zdjęciem.

A Wam jak się podobają nowe zdjęcia Weroniki Sowy? My jesteśmy pod ogromnym wrażeniem świetnej formy młodej mamy.

