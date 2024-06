Weronika Sowa, znana jako Wersow jest niewątpliwie jedną z najbardziej popularnych celebrytek w Polsce. Gwiazda internetu często eksperymentuje ze swoim wyglądem, jednak teraz postawiła na coś naprawdę odważnego. Tylko spójrzcie, na tę zmianę. Zaskoczeni?

Wersow zdecydowała się na radykalną zmianę

Weronika Sowa niemalże rok temu urodziła swoją pierwszą córeczkę- Maję. Niedawno na swoim Instagramie pokazała, jak zmieniło się jej ciało po porodzie, a fani byli zachwyceni, jak wspaniale wygląda celebrytka. Jej forma jest godna podziwu, ale to nie koniec zmian u Wersow. Narzeczona Friza właśnie opublikowała film na swoim kanale w serwisie YouTube, w którym pokazała swoją niebywałą metamorfozę. Okazuje się, że Weronika Sowa postanowiła wrócić do swojego pierwotnego koloru i długości włosów. Do tej pory celebrytka przeszła przez niemalże wszystkie opcje fryzur, ale przez ostatnie miesiące widzowie kojarzyli ją, jako blondynkę o włosach średniej długości. Teraz Weronika postawiła na doczepiane, brązowe, długie włosy.

Dzisiaj wracam do mojego looku. Wracam do takiego looku, z którym się jeszcze nie utożsamialiście, nie widzieliście mnie w takim wydaniu, ponieważ wracam do mojego wyglądu z przed 10,12 lat - mówi na nagraniu Wersow.

kanał YT Wersow

Po zakończonej metamorfozie Wersow nagrała reakcję swoich znajomych i narzeczonego, na jej nowy wygląd. Wszyscy byli zgodni, że Weronika wygląda zjawiskowo i bardzo dojrzale. W komentarzach jednak zdania są podzielone. Niektórzy internauci są zachwyceni nowym lookiem Weroniki Sowy:

Ale przepięknie! W każdej wersji Ciebie uwielbiam, ale ta zmiana na plus

Werka te włosy wyglądają idealnie! Pasują do Ciebie

Wyglądasz zjawiskowo, metamorfoza udana w pełni, widać radość w Twoich oczach

kanał YT wersow

Inni natomiast nie są nastawieni do metamorfozy Wersow aż tak optymistycznie, o czym dali znać w komentarzach:

Blond był zdecydowanie lepszy

No szczerze to tak sobie. Nie widzę sensu skracać, a potem doczepiać włosy

Internauci zwrócili uwagę również na fakt, że Wersow jest łudząco podobna do Dody!

Generalnie to wyglądasz teraz jak Doda

Ej myślałam przez chwilę, że to Doda

A Wy, co myślicie o takiej zmianie Weroniki Sowy?

