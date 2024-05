Wersow i Friz to zdecydowanie jedna z najbardziej lubianych par wśród polskich influencerów. Zakochani, ku uciesze fanów, na bieżąco dzielą się swoim życiem w sieci, a tym razem postanowili pokazać swoim obserwatorom kilka romantycznych ujęć z wakacyjnego wyjazdu. Przy okazji podzielili się też wyjątkowym wpisem. Fani od razu ruszyli do komentowania i komplementowania!

Wersow i Friz podzielili się swoim szczęściem

Wersow i Friz nie zwalniają tempa i co chwila zaskakują swoich fanów wspaniałymi informacjami. Para nieustannie pracuje nad nowymi projektami zawodowymi, a do tego od blisko roku spełnia się również w roli rodziców. Ostatnio głośno było także o trasie koncertowej Weroniki Sowy, czyli "Wersow on Tour", która niedawno się zakończyła, a teraz po tym intensywnym czasie zakochani razem ze swoją pociechą udali się na wymarzony urlop. Wersow i Friz wybrali się na Mauritius i w ostatnich dniach to właśnie kadry z tego pięknego miejsca lądują na ich Instagramach.

Tym razem para, oprócz romantycznych ujęć z urlopu, postanowiła również opublikować wyjątkowy wpis i podzieliła się swoim szczęściem. Jak się okazało, Wersow i Friz są ze sobą już 6 lat i z każdym rokiem kochają się coraz bardziej!

Na jakim etapie jesteście ze swoją drugą połówka? My po 6 latach mamy stany ze wszystkich tych fot - napisali Wersow i Friz

Pod postem szybko pojawiło się mnóstwo ciepłych słów od wzruszonych fanów. Internauci nie mogą się napatrzeć na tą uroczą parę.

Super patrzy się na to, jak na przestrzeni lat Wasza relacja się zmienia i z każdym rokiem kochacie się coraz bardziej, oby tak było jak najdłużej

Nie mogę się na was napatrzeć! Najlepsza para influu

Cudowna z was rodzinka, miło się na was patrzy Werka!

Cudownie!!!! Werka wyglądasz przepięknie. Cudnie się na was patrzy, wspieracie się ! Cudoooownie - piszą fani

I my również dołączamy się do tych ciepłych słów! A wy, śledzicie losy Wersow i Friza od początku ich związku?

