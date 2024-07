Emocje wokół związku Weroniki Rosati i Piotra Adamczyka nieco opadły. Para konsekwentnie unika wspólnego pojawiania się na medialnych wydarzeniach i stara się nie dawać większych powodów do plotek. Prasa donosiła ostatnio, że Weronika zamierza wrócić do Los Angeles, a w podróży ma towarzyszyć jej ukochany. Przypomnijmy: Ekscytujące plany Rosati i Adamczyka. Lecą do USA nie tylko na urlop

Przewidywania okazały się prawdziwe, bo para rzeczywiście poleciała do Stanów Zjednoczonych. Zakochani nie zamierzają jednak tylko odpoczywać, gdyż zdążyli już zaliczyć jedną branżową imprezę i to w dość doborowym gronie. Rosati i Adamczyk wybrali się do Modjeska Art and Culture Club w Beverly Hills na spotkanie z Krzysztofem Zanussim. Wydarzenie zostało zorganizowane przez organizację promującą polską kulturę w Kaliforni. Gwiazdy zazwyczaj unikają wspólnych zdjęć, ale tym razem pozwolili sobie na pamiątkową fotkę.

Tak Rosati i Adamczyk spędzają czas w Kaliforni. Ładna z nich para?

