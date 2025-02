Trzeci sezon „Białego Lotosu” zbliża się wielkimi krokami i pojawi się na platformie Max już w poniedziałek, 17 lutego. Choć wygląda na to, że nie zobaczymy już Jennifer Coolidge, do obsady dołączył Patrick Schwarzenegger i to on może być gwiazdą popularnego serialu. To może być bardzo ważny krok w karierze syna słynnego Arnolda Schwarzeneggera. Ikona amerykańskiego kina akcji nie kryje ekscytacji tym faktem. Dumny ojciec wspierał swojego potomka na planie produkcji. Zdążył też skomentować jego udział w „Białym Lotosie” i zapowiedział odważną scenę syna. Nie jest to pierwsza rola w dorobku Schwarzeneggera juniora. 31-latek ma już za sobą kilka głośnych występów. W przeciwieństwie do sławnego taty nie wybrał kulturystyki, ale skupił się na aktorstwie.

Patrick Schwarzenegger rozwija karierę w Hollywood

Patrick Schwarzenegger to amerykański aktor, model i przedsiębiorca, który od lat buduje swoją karierę w show-biznesie. Urodził się 18 września 1993 roku w Santa Monica w Kalifornii. Jego ojcem jest Arnold Schwarzenegger – legenda kina akcji, były kulturysta i gubernator Kalifornii, a matką Maria Shriver, dziennikarka i członkini słynnej rodziny Kennedych.

Chociaż nazwisko Schwarzenegger otwiera wiele drzwi w Hollywood, Patrick konsekwentnie udowadnia, że chce osiągnąć sukces na własnych warunkach. W przeciwieństwie do ojca nie skupił się na kulturystyce czy polityce, ale wybrał aktorstwo i modeling. Patrick Schwarzenegger swoją przygodę z filmem rozpoczął już w wieku 13 lat, kiedy pojawił się w komedii „The Benchwarmers” (2006). Jego rola była epizodyczna, ale otworzyła mu drogę do większych projektów.

W kolejnych latach rozwijał swoją karierę, występując w takich produkcjach jak:

„Stuck in Love” (2012) – dramat romantyczny z Lily Collins i Gregiem Kinnearem,

„Jeszcze większe dzieci” (2013) – komedia z Adamem Sandlerem,

„Scouts Guide to the Zombie Apocalypse” (2015) – horror komediowy o skautach walczących z zombie.

Równocześnie Patrick pracował jako model i podpisał kontrakt z prestiżową agencją LA Models, dzięki czemu brał udział w kampaniach dla znanych marek modowych.

Patrick Schwarzenegger w 2022 roku wystąpił w miniserialu „The Staircase”, który opowiadał o tajemniczej sprawie Michaela Petersona, oskarżonego o morderstwo żony. Grał tam u boku Colina Firtha i Toni Collette.

W 2023 roku dostał jedną z większych ról w swojej karierze – zagrał Luke’a Riordana (Golden Boy) w serialu „Gen V”, spin-offie głośnej produkcji „The Boys”. Jego postać posiadała nadludzkie moce i była jedną z kluczowych w fabule. Serial spotkał się z dużym zainteresowaniem i pomógł Patrickowi ugruntować swoją pozycję w Hollywood.

Patrick Schwarzenegger jest zaręczony. W 2015 roku związał się z modelką, Abby Champion

Patrick Schwarzenegger od 2015 roku jest w związku z Abby Champion, modelką współpracującą z takimi markami jak Guess i Victoria’s Secret. Para jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie dzieli się wspólnymi zdjęciami z podróży i życia codziennego. W grudniu 2023 roku Patrick i Abby ogłosili swoje zaręczyny, co wywołało duże poruszenie w mediach.

Patrick Schwarzenegger jest gwiazdą 3. sezonu „Białego Lotosu”

Patrick Schwarzenegger dołączył do obsady trzeciego sezonu popularnego serialu "Biały Lotos". Wciela się w postać Saxona, najstarszego syna bogatej rodziny Ratliffów z Południa, granego przez Jasona Isaacsa i Parker Posey. Saxon pracuje w firmie ojca i jest przedstawiony jako osoba z obsesją na punkcie seksu i określonego modelu męskości. Przez jakiś czas na planie towarzyszył mu ojciec. To właśnie Arnold Schwarzenegger zdradził, że jego syn zagra w nagiej scenie w głośnej produkcji Max. Obaj pojawili się też na uroczystej premierze.

Trzeci sezon „Białego Lotosu” zadebiutuje 17 lutego 2025 roku na platformie Max i HBO. Akcja nowych odcinków rozgrywa się w ekskluzywnym kurorcie w Tajlandii, gdzie życie gości i pracowników hotelu przybiera coraz mroczniejsze odcienie.

