Kariera Anny Wendzikowskiej rozwija się na najwyższym poziomie. Wywiady z zagranicznymi gwiazdami na całym świecie, a ostatnio nawet kariera aktorska. Tym samym Wendzikowska ma coraz mniej czasu na życie prywatne.

Co prawda pani Ania nie jest singielką, ale nie ma czasu na to by wprowadzić swój związek na poważny tor.

– Mam czas na związek. W ograniczonym wymiarze, bo mój chłopak też akurat bardzo dużo pracuje. Tak się dobraliśmy – cytuje Wendzikowską "Fakt".

Tym samym założenie rodziny i dzieci musi jeszcze poczekać.

– Jeszcze nie nadszedł moment, w którym z pełną świadomością zadecydowałabym, że pragnę mieć dziecko. Chcę z moim partnerem wybrać idealny moment, a on jeszcze nie czuje się na to gotowy – wyznała w wywiadzie aktorka.

Jeszcze do niedawna Wendzikowska mieszkała w Londynie. Być może powrót do Polski jest zapowiedzią na próbę ustatkowania się...

