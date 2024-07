Alicja Węgorzewska jest znaną, polską diwą operową. Jurorka programu “Bitwa na głosy” postanowiła ostatnio zająć się poszukiwaniem zdolnych muzyków na polskim rynku. Zapowiedziała, że zamierza otworzyć szkołę muzyczną i, że będzie fundować stypendia dla jej najzdolniejszych uczniów.



- W założeniach mojego biznesplanu są fundowane przeze mnie stypendia dla uczniów. Przykre jest to, że jest wiele utalentowanych, ale biednych dzieci, które nie mają dostępu do fajnej edukacji. I przez to możemy takiego drugiego Mozarta wylać z kąpielą. Na pewno będę wyławiała młodych zdolnych i będę starała się im zapewnić edukację na wysokim poziomie – powiedziała Wegorzewska w dzienniku “Super Express”.

Szkoła artystki ruszy za 2 lata. My już mocno kibicujemy jej idei.

