Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski są w podróży poślubnej w Grecji. I choć Kasia i Piotr wzięli ślub w tajemnicy na Warmii, w końcu pochwalili się swoimi obrączkami ślubnymi! Zobaczcie, ładne?

Reklama

Jak się dowiedzieliśmy, Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski wybrali obrączki polskiej marki biżuteryjnej - BELLER. Para ma obrączki na specjalne zamówienie, to unikatowe obrączki wykonane z czternastokaratowego złota, utrzymane w charakterystycznym dla marki duchu minimalizmu. Ile kosztowały? Przez to, że nie są to standardowe obrączki z katalogu, to kilka tysięcy złotych!

Zobacz także

Katarzyna Warnke i Piotr Stramowski pokazują jak wygląda ich podróż poślubna. Sami zobaczcie kilka zdjęć z romantycznej wyprawy.

Zobacz także: Katarzyna Warnke pokazała zmysłowe nagranie z podróży poślubnej. Zobaczcie, jak aktorka tańczy dla swojego męża! WIDEO

Kasia Warnke z mężem Piotrem Stramowskim na miesiącu miodowym bawią się bardzo dobrze.

Instagram

Reklama

Kasia i Piotr wszędzie podpisują się jako żona i mąż. Bardzo się cieszą, że w końcu są małżeństwem.