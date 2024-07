Popularny szwajcarski producent zegarków i biżuterii Swatch mierzy prosto w serce, celebrując miłość i jej nieśmiertelne kolory - czerwień i róż. Kolekcja Love korzysta z symbolicznej kolorystyki pasji i uczuć, by pomóc zabłysnąć tym, którzy kochają.



Pokaż swoje uczucia za pośrednictwem dwóch czarujących modeli Original Gent. Catch My Heart (ok. 180 zł.) jest rubinowo czerwony i zdobi go mała, biała postać wyłaniająca się ze szkarłatnej róży. Na tarczy, naniesiono słowa „Only you!” – „Tylko ty!”. Czas na miłość przepowiada także Lovely Mine (ok. 180 zł.), drugi model w kolekcji Love. Jego różową tarczę zdobi słodka postać w kostiumie króliczka, którego uszy splatają się w serce – symbol miłości. Ten zegarek zdobi umieszczony pod tarczą napis “I love you!” – „Kocham Cię”.



Ponieważ prawdziwa miłość nie zna granic, kolekcję Love od Swatch uzupełnia zestaw biżuterii ze stali szlachetnej ozdobionej czerwonymi kryształami. Zestaw składa się z zawieszki w formie serca na delikatnym łańcuszku, prostego pierścionka wykładanego serduszkami oraz kompletu kolczyków, powtarzających formę zawieszki naszyjnika. Biżuteria urzeka intensywną czerwienią i emanuje miłością. (Naszyjnik, ok. 95 zł / pierścionek, ok. 145 zł / kolczyki ok. 80 zł).

Reklama