Życie uczuciowe Borysa Szyca to temat niekończącej się opowieści medialnej. Aktor w przeciągu ostatnich lat był w kilku głośnych związkach, które kończyły się jeszcze głośniejszymi rozstaniami. Gwiazdor sam podsyca atmosferę w wywiadami, w której szczerze i bezkompromisowo ocenia swoje wybory. Przypomnijmy: Szyc o kulisach związku ze Ślotałą i Śródką. Zdobył się na szokujące wyznanie

Szyc jest obecnie związany z Justyną Nagłowską. Od jakiegoś czasu spekulowano o kryzysie w związku tej pary, ale szybko okazało się, że póki co, Borys chce walczyć o miłość dziewczyny i ostatecznie do rozstania nie doszło. Można mniemać, że zakochani mają się świetnie, bo właśnie wyjechali na wspólne wakacje. Szyc pochwalił się właśnie na swoim Facebooku zdjęciem z ukochaną na jachcie. Nie jest tajemnicą, że aktor ma słabość do luksusu. I pięknych blondynek.

Tak odpoczywa Borys Szyc z dziewczyną. Ładna z nich para?

