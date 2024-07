Edyta Górniak za każdym razem mocno podkreśla, że syn Allan jest dla niej najważniejszą osobą w życiu. Dlatego też z okazji Dnia Dziecka sławna mama postanowiła dać mu bardzo kosztowany prezent w postaci wycieczki do "Tropical Island" w Berlinie. Temperatura 26 st. C, największy na świecie las tropikalny pod dachem i dwustumetrowa plaża to atrakcje w jakie zainwestowała Górniak razem ze swoim partnerem, Piotrem Scharammem.

Jak donosi "Party", Allan dochodzi do zdrowia w szybkim tempie i nic nie stoi na przeszkodzie żeby wziął udział w wycieczce. Dlatego też zapowiada się bardzo radosny dzień w życiu chłopca.

Takie atrakcje czekają na Allana: