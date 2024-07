Viki Gabor dorastała w blasku fleszy - karierę rozpoczęła w programie "The Voice Kids", następnie wygrała Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci w 2019 roku. Na swoim koncie ma wiele sukcesów, m.in. nagrała utwór "Ramię W Ramię" u boku Kayah. Teraz młoda wokalistka znalazła się na celowniku Julii Oleś po tym, jak nazwała żonę Justina Biebera "brzydką". Była Kamila Durczoka nagrała o niej filmik i wytknęła jej hipokryzję. Internauci są zniesmaczeni całą tą sytuacją.

Viki Gabor niedawno skończyła 16 lat, a już należy do grona gwiazd najpopularniejszych polskich gwiazd, które chętnie udzielają wywiadów. Podczas jednego z nich młoda wokalistka została zapytana o konflikt Hailey Bieber z Seleną Gomez (oczywiście dotyczący Justina Biebera). Wokalistka stwierdziła, że "nienawidzi" aktualnej żony muzyka ponadto padły również gorzkie słowa o wyglądzie amerykańskiej gwiazdy.

Nienawidzę Hailey, serio. W sensie nie lubię jej. She is so ugly (tłum: Ona jest bardzo brzydka). Jakby porównywanie Seleny do Hailey... Selena is pretty and Hailey is ugly (tłum: Selena jest piękna, a Hailey brzydka)" - mówiła Viki Gabor.