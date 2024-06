Viki Gabor, mimo że ma dopiero 16 lat to na swoim koncie ma już długą listę sukcesów. Gabor wygrała m.in. Eurowizję Junior i należy do grona najpopularniejszych polskich wokalistek. 16-latka nie przestaje zaskakiwać i zdecydowała się poinformować swoich obserwatorów o kolejnym sukcesie!

Viki Gabor nie może narzekać na brak propozycji zawodowych i pomimo młodego wieku nie spoczęła na laurach. Być może ambitną 16-latkę zobaczymy w najbliższej edycji tanecznego show Polsatu "Taniec z gwiazdami", gdyż jej nazwisko znalazło się na nieoficjalnej liście gwiazd do programu. Jednak zanim to nastąpi Viki Gabor wyznała, że ma dla swoich fanów ogromną niespodziankę i nie mogła dłużej ukrywać swojego szczęścia.

Viki Gabor poinformowała swoich obserwatorów, że 21 czerwca ukaże się jej trzeci album studyjny. Przy okazji zapowiedziała niespodziankę dla fanów i zdradziła, że będzie można kupić podpisany przez nią krążek.

Fasten your seatbelts, big news to come! (zapnijcie pasy, ważne wieści nadchodzą-red.) 21 czerwca ukaże się mój trzeci studyjny album, „Terminal 3”. To była super podróż z najlepszymi ludźmi! Od dziś możecie zamówić swój Terminal 3 w preorderze na stronie Empiku. Każdy album będzie przeze mnie podpisany! More to come stay tuned! (więcej już wkrótce, zostańcie na bieżąco- red.)

