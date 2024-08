Viki Gabor to 17-letnia piosenkarka. Zasłynęła dzięki show w 2019 roku "The Voice Kids", gdzie w drugiej edycji zajęła pierwsze miejsce. Przed dziewczyną otworzyły się drzwi do kariery muzycznej, co idealnie wykorzystała. Gabor wygrała również w 2019 roku "Konkursu Piosenki Eurowizji Junior".

Viki Gabor przeszła metamorfozę

Viki Gabor urodziła się w Niemczech, ale od dziecka wraz z rodziną zamieszkali w Polsce, a następnie Wielkiej Brytanii. Po 7 latach rodzina postanowiła wrócić do Polski i zamieszkać w Krakowie. Gabor już jako mała dziewczynka dzięki talent show pokazała swoją siłę głosu i stała się rozpoznawalna na całą Polskę. Zyskała również wielu fanów, którzy chętnie komentują jej zdjęcia i zachwycają się piosenkami oraz wyglądem młodej gwiazdy.

Artur Zawadzki/REPORTER

Viki Gabor postanowiła dodać na Instagram nowe zdjęcia, na których wygląda nieco inaczej niż na poprzednich. Fani zauważyli, że bujne loki odmieniły ich idolkę. Jednak nie tylko to zainteresowało obserwatorów. Większość osób komentowała, że nastolatka wygląda świetnie i jest piękna, ale pod fotografiami pojawiły się również odmienne zdania. Obserwatorzy stwierdzili również, że 17-latka za mocno się maluje, przez co wygląda na zdecydowanie więcej lat niż ma.

Takim o to sposobem fani zostali podzieleni. Jedni pisali:

Uuu, ale gwiazda.

Jaka modelka.

Piękna.

Drudzy natomiast pozostawili komentarze idące w zupełnie innym kierunku:

Nie chce być nie miła, ale wyglądasz tu, jakbyś miała 30+ lat, mega cię postarza taki makijaż.

Jak ty wyglądasz.

Coś pomiędzy 17 a 40.

Jak wam podoba się metamorfoza Viki Gabor?