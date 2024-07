1 z 8

Victoria Beckham nigdy nie wchodzi w interakcje z paparazzi. Perfekcyjnie wystylizowana, zawsze z kamienną miną i opanowana robi to, co do niej należy w danej chwili. W końcu jednak i jej cierpliwość została wystawiona na próbę. Ostatnio fotoreporterzy przyłapali Victorię na lotnisku JFK w Nowym Jorku, a gwiazda trzymała na rękach swoją córkę. Mała Harper była mocno wystraszona towarzystwem obiektywów, a zirytowana obecnością paparazzi Victoria starała się zasłaniać jej twarz. Niestety, na niewiele się to zdało, bo flesze aparatów wciąż dawały o sobie znać...

Zobaczcie Victorię na lotnisku z Harper: