W miniony czwartek w Nowym Jorku rozpoczął się Tydzień Mody, podczas którego szereg największych projektantów zaprezentuje swoje propozycje na wiosnę/lato 2014. Impreza przyciągnęła wiele osobistości z branży oraz gwiazd. Wśród gości wydarzenie nie mogło zabraknąć Victorii Beckham.

Reklama

Niestety przylot do Stanów okazał się dla ikony stylu pechowy, gdyż została okradziona. Złodziej połasili się na rower Victorii. Gwiazda słynie z tego, że praktykuje zdrowy styl życia, a w zakorkowanym Nowym Jorku najszybciej poruszać się rowerem. Dlatego strata środka transportu bardzo ją zasmuciła.

Po przymiarkach do pokazu Beckham chciała wrócić do domu rowerem. Gdy dotarła do miejsca, gdzie zostawiła swój pojazd, zobaczyła tylko przykute do słupa przednie koło jednośladu.

Z pewnością rower Victorii był drogi. Ciekawe czy nowojorska policja jest tak sprawna i znajdzie sprawców kradzieży?

Zobacz: Stylowa Victoria Beckham w Nowym Jorku

Zobacz także

Reklama

Victoria Beckham chroni córeczkę przed fotoreporterami: