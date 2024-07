Małgorzata Rozenek jeszcze nigdy oficjalnie nie skomentowała swojego związku z Radosławem Majdanem. Para konsekwentnie odmawia też wystąpienia na wspólnej okładce, choć propozycji nie brakuje, a magazyny wręcz biją się o to, aby zakochani właśnie u nich po raz pierwszy opowiedzieli o swojej miłości. Rozenek zrobiła jednak wyjątek dla swojej rodzimej stacji. Przypomnijmy: Rozenek gwiazdą "Project Runway". Przez przypadek wyjawiła tajemnicę związku z Radkiem

Nieco ponad tydzień temu Małgorzata wyprawiła ukochanemu huczną imprezę z okazji 42. urodzin. Wszystko było owiane tajemnicą, a w mediach pojawiły się nieliczne zdjęcia zrobione przez paparazzi. Teraz dzięki magazynowi "Flesz" możemy poznać więcej szczegółów dotyczących tej niezwykłej nocy. Plotkowano też, że Majdan nie dostał prezentów, bowiem Perfekcyjna poinstruowała gości, aby przelali pieniądze na specjalne konto, za które para poleci na romantyczne wakacje. Brzmiało to dość kuriozalnie i wszystko wskazuje na to, że rzeczywistość była zupełnie inna.



Trudno w to uwierzyć, ale party udało się utrzymać przed solenizantem w tajemnicy do samego końca. Radek myślał, że idzie na imprezę branżową. Kiedy wysiadł z windy, zapaliły się światła, wystrzeliło konfetti, a wszyscy zaczęli śpiewać "Sto lat". Widać, że był bardzo zaskoczony i szczęśliwy. Zabawa trwała do białego rana, a po przyjściu do domu na Majdana czekał prezent od wszystkich gości - wymarzony rower - czytamy we "Fleszu".