Doda świętuje 38. urodziny Dariusza Pachuta. Zaskoczyła go prezentem. "Duża niespodzianka od Myszki"

Doda pokazała fanom na, z czym wiąże się urlop w Wietnamie. Dotąd na Instagramie piosenkarka i jej nowy ukochany, Dariusz Pachut, kreowali niemal sielankowy obraz swoich egzotycznych wakacji. Rajska pogoda, przepiękne widoki, zachwycające kulinarne doznania i wspólnie spędzony czas to coś wymarzonego dla pary zakochanych. Jednak okazuje się, że wypoczynek wcale nie jest tak idealny, jak się zdawało. Piosenkarka i jej ukochany spotkali się z czymś, co jest koszmarem każdego urlopowicza. Do ich sypialni wtargnął nieproszony gość. Na nagraniach Doda poinformowała, jakich obrażeń doznała z powodu... obecności olbrzymiego robaka. Dramat Dody i Dariusza Pachuta podczas egzotycznych wakacji Tym, czego nie życzy sobie większość urlopowiczów na romantycznych wakacjach, jest towarzystwo różnej maści robaków. Jednak kiedy jedzie się w egzotyczne miejsca, to często trzeba się z tym po prostu liczyć. Taką taktykę przyjęła Doda, która podczas relacji na InstaStories zaprezentowała, co zrobił jej wielki robak, który wtargnął do ich sypialni. Piosenkarka ze stoickim niemal spokojem prezentuje pokryte czerwonymi bąblami nogi, wyjaśniając, że w taki sposób budzi się co rano. - Kochani, jeżeli chodzi o minusy, to w nocy budzimy się z takimi pogryzionymi kończynami - wyjaśniła Doda, prezentując pogryzienia. Zobacz także: Doda i Dariusz Pachut całują się na nowym zdjęciu! Jest gorąco Gwiazda szybko dodała, że już poradziła sobie z nachalnym robakiem. - Ale ja jestem jak Chuck Norris. Delikwent po prostu zdechł po tym obiedzie - dodała z żartem. Jak wiadać, mały robaczek nie jest w stanie zakłócić wypoczynku Dodzie i jej partnerowi. Zobacz także: Doda zakochała się po finale swojego show: "Program nie polegał na tym, by znaleźć mi męża" Doda i Dariusz Pachut nie kryją...