Uratowało ją osiem centymetrów, a Prada ustawiła jej całą karierę. Oto Polka, która podbiła świat

Nie marzyła o pracy modelki. Miała trzynaście lat i ponieważ robiła to samo, co jej starsza siostra Julia, którą we wszystkim naśladowała, wysłała swoje zdjęcie na konkurs do "Bravo Girl". Odkleiła więc z albumu rodzinnego jakieś fotografie, a potem była w szoku.

Pojechałyśmy z Julką na konkursowy pokaz mody, przeszłyśmy się po wybiegu, porozmawialiśmy z każdym z jurorów. Nie wiedziałam, że to byli agenci z różnych agencji na świecie. I wygrałam. Ale nie miałam pojęcia, na czym to będzie polegało. Do dzisiaj pamiętam pytanie koleżanki: "Czy będziesz gotowa przeprowadzić się do Paryża?". Wtedy do mnie coś dotarło. Ale i tak traktowałam to wszystko tylko jak przygodę. Już byłam szczęśliwa dostając upominki, kosmetyki, suszarkę, lokówki. No i odbyła się sesja okładkowa dla „Bravo Girl”. Myślałam: super, że koleżanki zobaczą tę okładkę. Ale tak naprawdę o wiele ważniejsze było dla mnie, żeby dostać się do gimnazjum francuskojęzycznego .

Wszystko działo się jakby poza nią. Modeling to specyficzny zawód, inni mają tu więcej do powiedzenia niż sama modelka. Agencja wysyła do Nowego Jorku, Japonii, Paryża, rezerwują bilety, hotele. A potem los dziewczyny zależy od ludzi, którzy wybierają lub odrzucają na niezliczonych castingach. Czy wtedy miała już determinację, by zrobić wielką karierę jako modelka?