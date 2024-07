Sebastian Zawiliński, uczestnik ostatniej edycji programu "Top Model" pożegnał swoją mamę, która zmarła w 2015 roku! Na Facebooku zamieścił długi i bardzo wzruszający wpis. Pokazał również jej piękne zdjęcie. Zawiliński napisał, że matka nauczyła go wszystkiego:

Była wspaniałą pełną miłości osobą. Nauczyła mnie najważniejszych wartości w życiu, więc dzięki niej jestem dumny z tego jaki jestem i to ona dosłownie wypchnęła mnie na casting do programu... więc dzięki niej zacząłem duży rozdział w moim życiu. Nikt inny we mnie bardziej nie wierzył i mnie nie wspierał.

Każdemu z całego serca życzę takiej matki. Świadomość tego ile lat jeszcze miała przed sobą i że moje przyszłe dzieci nie będą miały tak cudownej babci sprawia, że żyć się odechciewa.