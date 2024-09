Smutne wieści przekazał internetowy serwis jednej z najpopularniejszych śniadaniówek, jaką jest „Dzień dobry TVN”. Z ujawnieniem tej informacji czekano przez blisko trzy miesiące. Iza Kaczyńska-Gontarz była reporterką krakowskiego oddziału programu. Pracowała też jako reżyserka i realizatorka. 43-latka zmarła 4 czerwca. Osierociła dwóch synów: 10-letniego Gutka i 6-letniego Kajtka.

Reporterka „Dzień dobry TVN” chorowała już jako nastolatka. Iza Kaczyńska-Gontarz miała chorą wątrobę. Przez długi czas jednak nie przeszkadzało jej to spełniać marzeń i realizować się w pracy. W pewnym momencie jednak jej stan się pogorszył. Lekarze uznali, że odpowiednim rozwiązaniem będzie przeszczep organu.

Niestety reporterka miała dobre przeczucie. Okazało się, że inny organ Izy Kaczyńskiej-Gontarz został zaatakowany przez nowotwór. Operacja była niemożliwa. Wówczas dowiedziała się, że zostały jej tygodnie, może miesiące życia. Nie chciała jednak tracić nadziei.

Nigdy nie mówiła o tym, jak poważnie choruje. Przecież miała nas tylu i mogła nas poprosić o pomoc, no nie? A uważała, że da sobie radę. Że ona, jeżeli już tyle rzeczy zrobiła w życiu i tylu ludziom pomogła, to jak ona by nie dała rady? Poza tym ona wiedziała, że tutaj są dzieci, tu jest praca, tu jest mąż, no to wszystko to trzeba zorganizować. Więc po co się narzucać? Nigdy nie robiła z choroby usprawiedliwienia

– wspomniała Ewa Drzyzga.