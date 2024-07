Nowy numer magazynu „Żurnal” pod redakcją Karoliny Korwin-Piotrowskiej ukaże się już w połowie maja. Pismo o kulturze, sztuce i modzie wyróżnia się wysokiej jakości sesjami zdjęciowymi na miarę zagranicznych magazynów modowych. Gazeta jest wydawana nieregularnie, tylko wtedy kiedy redakcja ma do przedstawienia szczególnie ciekawe materiały.

Reklama

Tylko u nas możecie zobaczyć jak powstawały zdjęcia do najnowszej sesji z udziałem Kasi Smolińskiej z „Top Model”. To nie pierwsza uczestniczka tego programu, która pojawi się na łamach pisma. Wcześniej mogliśmy oglądać w nim Honoratę Wojtkowską. Zdjęcia do aktualnego numeru zostały zrobione przez Roberta L. Bakę. Już nie możemy doczekać się efektów.



Fryzury - salon Wilcza 18

makijaż - Chanel

modelki - Dominika- Avant Models i Kasia Smolińska- D'Vision

Zobacz kulisy sesji dla magazynu "Żurnal" >>>

Reklama

mw