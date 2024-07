1 z 13

Przez ostatnie dwa tygodnie w kilku polskich miastach odbywały się castingi do czwartej edycji Top Model. Program wraca na antenę TVN i już jesienią zobaczymy kolejną odsłonę popularnego show. W dodatku z dość poważną zmianą - do rywalizacji mogli bowiem stanąć również panowie. Nie trzeba chyba dodawać, której części jury taka nowość w regulaminie najbardziej przypadła do gustu. Przypomnijmy: Woliński zrobił coming out? Ten komentarz rozwiewa wątpliwości

Udział w programie to znakomita okazja, aby rozpocząć karierę nie tylko w modelingu, ale również show-biznesie - dotychczasowe uczestniczki radzą sobie całkiem nieźle w świecie celebrytów, nie brakuje więc chętnych, aby do nich dołączyć. Oficjalny profil Top Model na Instagramie opublikował mnóstwo zdjęć potencjalnych uczestników i trzeba przyznać, że na niektórych widać już tych, którzy będą chcieli zawojować program. Nie brakuje też freaków i postaci, które na pewno zapamiętamy.

Zobaczcie sami: