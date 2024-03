W trzecim sezonie "Farmy" o zwycięstwo walczyli: Amanda, Angelika i Maciej. Widzowie nie ukrywali, że nie była to trójka uczestników, którzy najbardziej zasługiwali na finał, ale sprawy na farmie potoczyły się tak, że kolejno odpadali ulubieńcy, którzy zamiast spiskowania zajmowali się pracą. Wielki finał 3. edycji "Farmy" odbył się na żywo i to widzowie głosowali na zwycięzcę. Kto nim został i zgarnął nagrodę główną?

Reklama

Kto wygrał Farmę? Oto zwycięzca 3. edycji

W wielkim finale na widowni pojawili się nie tylko finaliści 3. edycji "Farmy", ale również pozostali uczestnicy. Odcinek na żywo poprowadziły Marcelina Zawadzka i Ilona Krawczyńska, ale u ich boku nie mogło zabraknąć Szymona. Atmosfera w finałowym odcinku była naprawdę gorąca, podobnie zresztą, jak przez cały trzeci sezon. To była zdecydowanie najbardziej kontrowersyjna edycja w historii programu, a internauci nie mogli uwierzyć, że Amanda, na którą w sieci spłynęła fala krytyki, ostatecznie znalazła się w finałowej trójce. Zdaniem fanów "Farmy" w finale powinni się znaleźć tacy uczestnicy jak: Seweryn, Renia, Margo czy Marcin. Ostatnie odcinki przyniosły jednak wiele zaskoczeń i w kolejnych pojedynkach odpadali ulubieńcy widzów. Kto ostatecznie wygrał 3. sezon "Farmy"?

Tytuł Super Farmerki, Złote Widły oraz 100 tys. złotych ostatecznie trafiły do Angeliki. Jednocześnie to pierwszy raz w historii polskej edycji, kiedy finał wygrała kobieta. Angelika, zwyciężczyni farmy przy okazji wyjawiła, że spodziewa się dziecka. To będzie córeczka! Podwójne gratulacje dla przyszłej mamy.

Z kolei ulubienicą widzów "Farmy" została Margo i to ona wygrała "Złoty Kłos" internautów. Również gratulujemy.

mat. prasowe Polsat

Zobacz także: Ostra wymiana zdań w "Farmie". Ilona Krawczyńska wolałaby tego nie usłyszeć?

Reklama

Zobacz także

Angelika wygrała "Farmę". Komentarze fanów

Jak fani "Farmy" podsumowują finał 3. edycji? Skrajnych komentarzy nie brakuje, a w komentarzach prawdziwa burza:

Tylko Angelika zasługuje z nich na zwycięstwo

Amanda powinna to wygrać! Strategia, rywalizacje, determinacja ???????? zwycięstwo w tej grze jej się po prostu należy ????

Nie ma na kogo głosować, chyba że obrać taktyke na mniejsze zło to Angelika, ale nie powiem żeby ona zasłużyła, bo nikt nie zasłużył i tyle.

Angelika zasłużyła na wygraną z tej trójki

mat. prasowe Polsat

mat. prasowe Polsat