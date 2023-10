Marcin Tyszka w rozmowie z Party.pl opowiedział o kulisach "Top Model" i zdradził, kogo zobaczymy w dwunastej edycji hitu TVN. Premiera nowego sezonu programu zbliża się wielkimi krokami i już wkrótce dowiemy się, kto tym razem pojawi się na planie. Marcin Tyszka zdradził za dużo?

W miniony czwartek w Sopocie odbyła się prezentacja jesiennej ramówki TVN. Na imprezie nie mogło zabraknąć ekipy programu "Top Model", a wśród nich samego Marcina Tyszki. Juror przed naszą kamerą opowiedział o kulisach produkcji. Co powiedział nam o składzie jurorskim?

My jesteśmy bardzo zgraną czwórką, znamy się od tylu lat i myślę, że ta energia jest między nami bardzo specyficzna - również poczucie humoru, co widać jak oglądacie ten program to jednak zapraszamy was do naszego świata. Często się zdarza, że nawet komediowi aktorzy przychodzą do nas i troszeczkę są zestresowani- zdradził nam Marcin Tyszka.