Druga edycja "Love Never Lies" tydzień temu pojawiła się na platformie Netflix i od razu stała się prawdziwym hitem! Bohaterowie show dostarczyli fanom produkcji wielu emocji, więc nic dziwnego, że na finał programu wszyscy czekali w ogromnym napięciu. I właśnie stało się - oficjalnie poznaliśmy zwycięzców drugiej edycji "Love Never Lies". Która para powiedziała prawdę najwięcej razy i tym samym sięgnęła po główną wygraną? Sprawdźcie szczegóły!

Finał "Love Never Lies 2". Kto wygrał?

W drugim sezonie "Love Never Lies" poznaliśmy sześć naprawdę barwnych par. W tym gronie znaleźli się: Amanda i Kornel, Bill i Sandra, Paulina i Ania, Maks i Karolina, Kamil i Paula oraz Roksana i Marek. Emocji i zaskakujących zwrotów akcji nie brakowało, jednak przez ostatnie dni fani głównie zastanawiali się nad tym, która para powiedziała prawdę najwięcej razy i tym samym wygrała program. Odpowiedź na to pytanie poznaliśmy właśnie przed chwilą w wielkim finale show.

Radosne wieści o wygranej przekazała oczywiście piękna prowadząca "Love Never Lies", Maja Bohosiewicz!

Tylko jedna para skłamała tylko raz. Parą, która wygrywa drugą edycję ,,Love Never Lies'' jest... Ania i Paulina! - przekazała Maja Bohosiewicz

Jak się okazało, dziewczyny ostatecznie wygrały 124.000 zł. Wiadomość o swoim zwycięstwie podsumowały słowami:

Rozwaliłyśmy Polskę po prostu! Tak to się robi! - wyznała Ania

Warto było tu przyjechać - dodała Paulina

Serdecznie gratulujemy Paulinie i Ani! A Wy, spodziewaliście się, ze to właśnie one wygrają 2. edycję "Love Never Lies"? W tym miejscu warto wspomnieć, kto wygrał pierwszą polską edycję show - byli to Lilia i Andrzej.

Chcielibyście, aby powstały kolejne edycje programu?