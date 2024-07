Ubrania Balmain dla H&M będą dostępne w sprzedaży od 5 listopada. Tymczasem na aukcjach internetowych pojawiły się już teraz. Czy to efekt wczorajszej imprezy, na której zaproszeni goście, czyli gwiazdy, dziennikarze i blogerzy mogli je nabyć wcześniej?

Kolekcja Balmain dla H&M robi prawdziwą furorę. Na imprezie prawie wszyscy rzucili się na ubrania. Niektórzy kupowali po kilka sztuk, nie przymierzając ich w ogóle. Po co? Wystarczy zajrzeć na serwisy aukcyjne. W sieci można nabyć kilka produktów, w znacznie wyższej cenie, niż będą w rzeczywistości.

Koszula, która w regularnej cenie kosztuje około 300 złotych, tam - aż 700! T-Shirt za 300 zł (w rzeczywistości około 130), zaś pierścionek został wyceniony na 200 zł, kiedy naprawdę kosztuje 60 zł!

Zobacz także

A jak komentują to gwiazdy? Kaja Śródka na Facebooku byłej naczelnej Cosmpolitan przy dyskusji o tym, że ubrania Balmain dla H&M trafiły na serwisy aukcyjne tak skomentowała wczorajszy event:

Ja wczoraj tam nie dotarłam za co dziękuje powoli losowi i własnemu lenistwu. ale c'mon mówi się o ludziach jak o szarej masie a tam przecież były konkretne osoby... Z relacji mojego przyjaciela wiem ze dosć znane nam wszystkim postaci uprawiały bez "żenady" swoisty handel przy kasie... bo złapały akurat nie ten rozmiar co chciały ale trzeba było kupić byle było. W godz. po tym evencie Maja Bohosiewicz wrzuciła koszulkę z pytaniem czy ktoś się nie wymieni, nie rzucam innych nazwisk bo wyjdzie na to że się czepiam i strasznie żałuję i zazdroszczę tym, co jednak poszli na łowy stratować własną godność..) - pisze (pis. oryginalana)