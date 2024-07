Danuta Holecka 9 lipca 2024 roku pożegnała swojego 31-letniego syna. 15 lipca w kościele pod wezwaniem św. Kazimiera w Warszawie odbył się pogrzeb syna Juliana Dunina-Holeckiego. Mężczyzna był lekarzem ortopedą m.in. w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim.

Juliana Dunina-Holeckiego na pogrzebie pożegnała nie tylko najbliższa rodzina i przyjaciele, ale pojawili się także politycy, dziennikarze i pacjenci. O śmierci lekarza poinformował Dom Pogrzebowy "Służew". Pojawiła się klepsydra, gdzie napisano:

To wielka strata dla nas wszystkich. Pan doktor był szanowanym lekarzem, wspaniałym człowiekiem. Otrzymaliśmy informację od rodziny, że zmarł w domu. Zapewniliśmy, że jesteśmy w gotowości, by pomóc w razie potrzeby

Julian Michał Dunin-Holecki był podziwianym i lubianym lekarzem, o czym wskazują oceny na portalu "Świat Przychodni". Pod nazwiskiem syna Danuty Holeckiej można przeczytać takie słowa od pacjentów:

Wśród słów chwalących pracę syna Danuty Holeckiej nie zabrakło również kondolencji dla bliskich. Pacjenci w miejscu opinii nagle zaczęli pisać, aby "spoczywał w pokoju" i że współczują rodzinie.

Jednak to jeden z komentarzy najbardziej zastanawia. Pojawił się bowiem wpis, który sugeruje, jakby w opiniach miały pojawić się negatywne słowa na temat lekarza ze względu na to kim jest jego matka.

Co za durne opinie, co to ma za znaczenia, czyim jest synem. Ważne jest, jakim jest lekarzem. Idąc tokiem myślenia osoby, która pisze, że dyskryminuje pana doktora to, że jest synem Danuty Holeckiej, to np. pan doktor powinien źle leczyć te osoby, które lubią Tomasza Lisa i jakaś partie

- napisała jedna z osób.