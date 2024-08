Justyna Steczkowska jest niewątpliwie jedną z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek w kraju. Przez lata swojej kariery zgromadziła setki tysięcy fanów, z którymi stara się być w stałym kontakcie. Ikona polskiej sceny muzycznej obchodzi dzisiaj 52. urodziny i z tej okazji postanowiła dodać poruszający wpis na swoim profilu na Instagramie. Z tej strony niewiele osób zna Justynę Steczkowską.

Reklama

Justyna Steczkowska otworzyła się przed fanami

Przed Justyną Steczkowską intensywny czas. Już niebawem na antenie Polsatu gwiazda wcieli się w nową rolę, czyli rolę jurorki w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Fani wokalistki czekali na to od dawna. Emisja programu już niebawem, a teraz Justyna Steczkowska ma jeszcze jeden powód do świętowania. W dniu dzisiejszym obchodzi swoje 52. urodziny i właśnie z tej wyjątkowej okazji postanowiła podzielić się wpisem. Czuć, że jej słowa płyną prosto z serca:

Dziś są moje 52 urodziny ! Fajny wiek, cieszy mnie , ale pomijając ten fakt i zdejmując z siebie wszystkie etykietki pozostaje tylko człowiekiem i aż człowiekiem z całym jego pięknem i wadami…Nikt z nas nie jest na świecie po to , żeby spełniać oczekiwania innych. Jest po to , żeby się rozwijać doświadczać , myśleć , kochać … . WOLNOŚĆ TO JAJesteśmy jedną rodziną , narodem , ziemią światem wszechświatem . My ludzie. Moim urodzinowym marzeniem jest , żebyśmy każdego dnia starali się być ludźmi dobrej woli . Od osobistego rozwoju każdego z nas , zależy przyszłość inie ma większego mistrzostwa niż opanowanie siebie … tego właśnie sobie i Wam życzę w ten piękny słoneczny dzień moich 52 urodzin - czytamy na profilu Justyny.

Fani od razu ruszyli do komentowania. Każdy z nich podzielił się swoimi poglądami. Nie zabrakło życzeń dla artystki:

To prawda. Bez względu na to co robimy w życiu jaki zawód wykonujemy kim jesteśmy, jesteśmy przede wszystkim ludźmi. Kochana Justyno wszystkiego co piękne cudownych wrażliwych osób dookoła i cudownych dźwięków dookoła

Pięknie napisane. Wszystkiego najlepszego. Jako równolatka mogę powiedzieć, że to fantastyczny wiek dla kobiety samoświadomość i nadal nieskończone możliwości tworzenia nowych rzeczy. Wszystkiego najlepszego

Wszystkiego najlepszego wyjątkowa Kobieto. Uwielbiam twoje pełne głębi piosenki już od ery Dziewczyny Szamana. Od zawsze masz w sobie coś pięknego i wyjątkowego. - rozpisują się fani.

Pawel Wodzynski/East News

Co ciekawe, nie tylko Justyna Steczkowska wystąpi w programie telewizyjnym. Syn wokalistki, Leon Myszkowski również spróbuje swoich sił w programie rozrywkowym na antenie TTV.

Justynie Steczkowskiej życzymy wszystkiego najlepszego!

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: "Pierwszą miłością chłopca jest mama". Czy łatwo być synem Justyny Steczkowskiej?