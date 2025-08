Maciej Mindak był znanym agentem nieruchomości, który zdobył popularność dzięki występom w telewizji. Szerokiemu gronu widzów dał się poznać jako prowadzący programy „House Hunters – Poszukiwacze domów” w HGTV oraz „Mieszkanie na miarę” w TVN Style. Jego profesjonalizm i charyzma sprawiły, że stał się jedną z rozpoznawalnych twarzy w branży medialnej i nieruchomościowej.

Poza telewizją był również zaangażowany w programy informacyjne takie jak „Nieruchomości” emitowane na antenach TVN CNBC i TVN24. W programie „Mieszkanie na miarę” współpracował z architektką Agnieszką Musiał-Chmielnik, z którą tworzył zgrany duet wspierający uczestników w urządzaniu wymarzonych przestrzeni.

Poruszające słowa Agnieszki Musiał-Chmielnik po śmierci Macieja Mindaka. "Ciężko coś napisać"

Przypomnijmy, że dramatyczna wiadomość o śmierci Macieja Mindaka dotarła do mediów 4 sierpnia 2025 roku. Popularny prowadzący programu „Mieszkanie na miarę” zmarł jednak w lipcu, dokładnie 23 lipca 2025 roku. Miał zaledwie 38 lat. O jego odejściu poinformowali jego najbliżsi za pośrednictwem mediów społecznościowych, zaznaczając, że była to śmierć nagła. Według nieoficjalnych ustaleń "Faktu", Maciej Mindak miał ulec tragicznemu wypadkowi w nocy z 22 na 23 lipca 2025 roku, do którego doszło w Wołominie.

W obliczu tragicznych wydarzeń głos zabrała Agnieszka Musiał-Chmielnik – architektka i współprowadząca program „Mieszkanie na miarę”, w którym występowała razem z Maciejem Mindakiem. W poruszającym wpisie w mediach społecznościowych wyznała:

Wielki smutek, żal, ból. Ciężko coś napisać. Odszedł mój kolega z programu, informacje o pogrzebie są na profilu Maćka – napisała, dołączając wspólne zdjęcie z planu programu.

Pogrzeb Macieja Mindaka – data i miejsce ceremonii

Rodzina Macieja Mindaka podała już szczegóły uroczystości pogrzebowej. Odbędzie się ona 8 sierpnia o godzinie 14:30 na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie.

Maciej Mindak zostanie zapamiętany jako człowiek pełen energii, pasji i profesjonalizmu. Na jego profilach społecznościowych regularnie pojawiały się zdjęcia z planów zdjęciowych, kulisy programów i momenty z życia zawodowego. Dla wielu był inspiracją – nie tylko jako ekspert w dziedzinie nieruchomości, ale także jako osoba otwarta, uśmiechnięta i zaangażowana. Fani, współpracownicy i przyjaciele żegnają go z wielkim żalem, podkreślając jego ciepło, empatię i profesjonalizm.

