Po czterech latach kończy się wspólny projekt Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. Informacja wybrzmiała wprost: duet nagrał odcinek zamykający nie tylko sezon, ale i całą historię podcastu „WojewódzkiKędzierski”. Kuba Wojewódzki wydał oświadczenie w tej sprawie. Wspomniał o Kędzierskim.

Kuba Wojewódzki i Piotr Kędzierski kończą współpracę. W sieci pojawiło się oświadczenie

Podcast „WojewódzkiKędzierski” miał premierę w 2022 roku i miał stałe miejsce w tygodniowym rytmie publikacji: nowe odcinki trafiały do słuchaczek i słuchaczy w poniedziałki. Przez ten czas formuła opierała się na rozmowach z gośćmi z różnych światów: od muzyki i filmu, przez sport, po politykę. Teraz ten rozdział zostaje domknięty, a sygnał o zakończeniu projektu pojawił się w komunikacji samego Wojewódzkiego. Gwiazdor TVN zaznaczył też, że decyzja dojrzewała w czasie i że w 2026 roku uprzedził Kędzierskiego, iż będzie to ich ostatni wspólny sezon.

Dziś wspólnie z Piotrem Kędzierskim nagrywamy ostatni w tym sezonie i ostatni w historii podcast „WojewódzkiKędzierski”. (...) W 2026 poinformowałem Piotra, że to nasz ostatni wspólny sezon. Obaj lubimy wyzwania i mamy własne ścieżki, aby im sprostać. Wierzę, że po „Tańcu z gwiazdami” Kędzior zbudował się, włączył dopalacze i spokojnie znajdzie własną przestrzeń w mediach. Kędzior. Dziękuję za wszystko. I do usłyszenia… napisał Wojewódzki na Instagramie.

Kuba Wojewódzki ma ruszyć z nowym podcastem. Co z Piotrem Kędzierskim?

Zakończenie wspólnego projektu nie oznacza jednak wyciszenia obecności Kuby Wojewódzkiego w Onecie. Zapowiedź jest konkretna: od września ma prowadzić w portalu nowy, autorski format podcastowy. A co z Piotrem Kędzierskim? Warto przypomnieć, że za sprawą tanecznego show Polsatu jego popularność znacznie wzrosła. W ostatniej edycji Piotr Kędzierski wycofał się z „Tańca z gwiazdami”, co wywołało spore emocje.

Po zakończeniu obecnego sezonu podcastu „WojewódzkiKędzierski” Kuba Wojewódzki będzie od września prowadził w Onecie swój autorski format podcastowy. Równolegle Onet i RASP pracują nad nową współpracą z Piotrem Kędzierskim. O szczegółach poinformujemy w osobnym komunikacie poinformowała Agnieszka Makowska, zastępca dyrektora komunikacji korporacyjnej na łamach serwisu wirtualnemedia.pl.

Warto pamiętać, że Kędzierski jest z Onetem związany od 2017 roku, kiedy zaczął współprowadzić wybrane wydania „Onet Rano”. Wspólnych projektów z Wojewódzkim też było więcej: wcześniej przez cztery lata tworzyli razem program „Wojewódzki Kędzierski. Rozmowy” w Newonce, a jeszcze wcześniej pojawiali się w Rock Radiu w audycji „Książę i Żebrak”.

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