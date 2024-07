"The Voice of Poland" to bardzo popularne show muzyczne, w którym występują uczestnicy, marzący o wielkiej karierze. Dzięki udziałowi w tym programie, młodzi i utalentowani muzycy mają szansę zaistnieć na rynku muzycznym i spełnić swoje marzenia. Podczas trwania programu mamy okazję śledzić ich postępy i rozwój sceniczny. Zobacz: Steczkowska odchodzi z The Voice of Poland! Zdradziła zaskakujące powody

Reklama

Właśnie ogłoszono trenerów kolejnej edycji "The Voice of Poland", która ruszy już niebawem! Będą nimi: Maria Sadowska, Edyta Górniak, Andrzej Piaseczny, Tomson &Baron.

My już nie możemy doczekać się kolejnej edycji programu. A wy?

Reklama

Zobacz na Polki.pl: Aleksandra Nizio wygrała "The Voice of Poland" - czy zrobi karierę?