Polska świętuje dziś zdobycie tytułu Mistrza Świata, po wspaniałym meczu naszych siatkarzy z Brazylią. Rozgrywki cieszyły się wielkim zainteresowaniem. Wczorajsze spotkanie obejrzała wczoraj rekordowa liczba widzów. Przypomnijmy: Bardzo wysoka oglądalność finału MŚ w siatkówce. Polsat zrobił interes życia

Polscy siatkarze pokonali wczoraj niezwyciężoną do tej pory Brazylię 3:1. Reprezentacja, która do tej pory trzy razy z rzędu zdobywała tytuł MŚ w siatkówce, musiała wczoraj uznać wyższość naszej kadry. Reakcja trenera, Bernardo Rezende, jest zaskakująca:

Musimy pogratulować Polakom fantastycznego finału. Po porażce oczywiście jesteśmy sfrustrowani i smutni, ale drugie miejsce to wciąż znakomity rezultat. To honor. Na pewno nie musimy się tego wstydzić. Zrobiliśmy tu kawał dobrej roboty. Wiadomo jednak, że na początku niełatwo jest przełknąć porażkę. Polacy natomiast zasłużyli na mistrzostwo. To jedni z najlepszych kibiców na całym świecie. Również reprezentacja zasłużyła na słowa uznania za to, jak zaprezentowała się na tym turnieju - mówił selekcjoner