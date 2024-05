Bartek Wasilewski okazał się wielkim wygranym 15. edycji "Mam Talent". Rapujący nastolatek poruszył całą Polskę i wygrał 300 tys. zł. Emocje po finałowym odcinku nadal są bardzo gorące, a widzowie mocno krytykują sposób, w jaki zostały ogłoszone wyniki i werdykt. Niektórzy piszą wprost, że widzowie "głosowali bardziej na osobę niż na talent".

Finał "Mam Talent" już za nami! 15. edycja dobiegła końca, a zwycięzcą okazał się Bartek Wasilewski, który poruszył widzów swoimi szczerymi i bardzo emocjonalnymi tekstami. Podczas ogłoszenia wyników prowadzący ogłosili jedynie dwa pierwsze miejsca, nie informując, kto jeszcze znalazł się na podium. A zamiast stopniowania atmosfery było błyskawiczne ogłoszenie wyników, co mocno zaskoczyło internautów. Fani programu nie do końca zgadzają się z wynikami głosowania i piszą wprost, że w finale były osoby z większym talentem, a widzowie głosowali na osobę zamiast na talent!

Piosenka napisana w jeden wieczór vs. lata ćwiczeń, wyrzeczeń, diet.

Pierwsze miejsce to policzek dla pozostałych finalistów

Zwycięzca niezasłużony, głosowanie chyba bardziej na osobę niż na talent, bo strona muzyczna pozostawiała trochę do życzenia

Pierwsze miejsce to pomyłka. Trochę policzek dla tych finalistów, którzy swoją ciężką pracą, determinacją i godzinami treningów pracowali na swój talent. Wielka szkoda. Jednak jestem pewna, że o prawdziwych talentach z finałowego odcinka usłyszymy jeszcze nie raz.

Internauci wspominają też, że Bartek Wasilewski przeszedł dalej dzięki temu, że Agnieszka Chylińska wcisnęła złoty przycisk. Niektórzy piszą wprost, że gdyby nie to wyróżnienie zwycięzcy programu mogłoby nawet nie być w gronie finalistów: