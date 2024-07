Od rana nagłówki wszystkich gazet trąbią o jednym - Polacy zostali Mistrzami Świata w siatkówce. Efektowne zwycięstwo nad Brazylią 3:1 wprawiło kibiców w prawdziwą ekstazę, a ceremonia wręczenia złotych medali jeszcze na długo zostanie w naszej pamięci. Przypomnijmy: Tak siatkarze cieszyli się z wygranej. Ceremonia wręczenia medali pełna wzruszeń

Zgodnie z wcześniejszą obietnicą, telewizja Polsat posiadająca prawa do transmisji turnieju, odkodowała finałowy mecz i zwycięstwem Polaków mogli cieszyć się absolutnie wszyscy. I to się opłaciło, bo ujawniono właśnie oficjalne wyniki oglądalności. Mecz Polska - Brazylia oglądało blisko 10 milionów widzów. To niemal dwukrotnie więcej od spotkania na otwarcie mistrzostw, które również było odkodowane.

Oglądaliście wczoraj triumf Biało-Czerwonych?

