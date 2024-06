Choć polska reprezentacja w piłce nożnej przegrała kolejny mecz i sukces na Euro 2024 jest już tylko marzeniem, mianem wielkiego wygranego piłkarskich zmagań z pewnością można określić Michała Probierza. Dlaczego? Wystarczy spojrzeć na zarobki trenera polskiej drużyny. Lepiej usiądźcie!

Michał Probierz, który od 2023 roku pełni funkcję trenera reprezentacji Polski w piłce nożnej, od kilku dni jest na językach wszystkich. Fani byli pod ogromnym wrażeniem stylizacji Michała Probierza na meczu z Holandią, a jego elegancję i prezencję docenili też zagraniczni kibice. Nic dziwnego, że wszystkich ciekawi fakt, ile zarabia Michał Probierz! Odpowiadamy.

Biorąc pod uwagę miesięczną kwotę zarobków trenera, którą nieoficjalnie ujawnia "Business Insider", łatwo policzyć, że za dziennie do kieszeni Michała Probierza trafia ponad 6 600 złotych!

Nieoficjalne szacunki wskazują, że aktualny trener reprezentacji zarabia ok. 200 tys. zł, czyli 2,4 mln zł rocznie (ok. 0,5 mln euro)

Zarobki Michała Probierza z pewnością wypadają jednak blado w porównaniu do stawek, na jakie mógł liczyć jego poprzednik, Fernando Santos. To dopiero astronomiczne kwoty!

Poprzednik Probierza na trenera kadry, Fernando Santos, otrzymywał kwotę rekordową - według doniesień medialnych było to 700 tys. zł miesięcznie, czyli 8,4 mln zł rocznie (1,8 mln euro). Tym samym był najlepiej zarabiającym szkoleniowcem spośród wszystkich, którzy do tej pory kierowali reprezentacją. Eksperci nie mają jednak wątpliwości: Probierz na tak duże pieniądze nie ma co liczyć

