Ze smutkiem wyczekujemy nadchodzącej jesieni i zimy, jednak dzięki swetrom, które są aktualnie bardzo trendy będzie nam nie tylko ciepło, ale sprawią, że będziemy wyglądać modnie.

Miłośniczkami wełnianych cudeniek są m.in. ikona pokolenia Sarah Jessica Parker, wiecznie młoda Kylie Minogue i najsłyniejsza stylistka świata Rachel Zoe. To powinno wystaczyć by przekonać się do dzianinowych kreacji.

W nadchodzacym sezonie wciąż modnie będzie ubierać się na tzw. cebulkę, czyli warstwy bluzek, bluz, swetrów i szalików będą wciąż widoczne na miejskich wybiegach mody.

Kolaż, od lewej: Cubus 149zł, Top Shop 189zł, Mango 159zł. W tekście: biały sweter Cubus 159zł, poniżej: ZARA 289zł

