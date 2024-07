Uwielbiam modułowe dodatki. A ta torebka BCBG MAx Azria od razu wpadła mi w oko. Jest prosta, ale ma w sobie to coś co przyciąga wzrok. Do tego idealnie pasuje zarówno do jasnych, jak i ciemnych stylizacji, a zawsze cenie sobię wachlarz możliwości stylizacyjncyh jaki daje mi dodatek. Tę torebkę można nosić zarówno do czarnych, jak i beżowych butów. Jej styl też nie jest jasno określony. Czy postawię na chłodny minimalizm, biurowy look czy sportowa elegancję ta torebka będzie jak znalazł! Jeden dodatek - masa mozliwości. To własnei lubię.

Polecam,

Iza Bielecka Gnaś

szefowa fleszstyle.pl