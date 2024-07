Zobacz galerię najpiękniejszych polskich WAGs według doktora Krzysztofa Gojdzia!

Bez wątpienia Krzysztof Gojdź zna się na kobiecym pięknie, a zwłaszcza tym naturalnym. Jego oczom nie umknie żadna lekarska ingenrencja, a zaufało mu już mnóstwo gwiazd. Doktor co jakiś czas umieszcza na swoim profilu na Facebooku rankingi, w którym ocenia różne znane nazwiska. Ostatnio poczynił to z aktorkami i wybrał te najbardziej zadbane, a tym razem pod lupę wziął polskie WAGs. Kto znalazł się w zestawieniu? Nie zabrakło oczywiście Anny Lewandowskiej czy MaRiny. A kogo jeszcze wyróżnił Krzysztof Gojdź i którą panią uznał za najpiękniejszą?

Krzysztof Gojdź wie, że teraz dla dziewczyn wyjątkowy czas, ponieważ będą musiały wspierać swoich ukochanych podczas Euro2016!

Najbliższe tygodnie to dla nich ciężka praca - głównym zadaniem dziewczyn będzie dobrze i seksownie wyglądać. Większość dziewczyn piłkarzy ma naturalną urodę, ale u części układ biustu czy kształt ust świadczy o ingerencji lekarza. W swoim gabinecie przyjmuję kilka WAGs ale zawsze namawiam je do czerpania z piękna, młodości i naturalności. I nie upodabniania się do innych koleżanek.