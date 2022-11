Jessica Ziółek zdradza, jak wygląda jej życie z Arkadiuszem Milikiem! Piękna modelka po ostatnim meczu Polska-Irlandia Północna robi coraz większą karierę. Piłkarz stał się bowiem bohaterem narodowym po strzeleniu zwycięskiej bramki dla naszej reprezentacji. W najnowszym wydaniu magazynu "Grazia" pojawił się materiał na temat Jessiki Ziółek, w którym zdradziła jak wygląda jej życie z Arkadiuszem Milikiem. Para poznała się, kiedy dziewczyna miała 16 lat... w sklepie. Byłam z mamą na zakupach, szukałyśmy prezentu dla szwagra i to ona zwróciła mi uwagę, że jakiś chłopak mi się przygląda. (...) Po chwili on do mnie podszedł o poprosił o mój numer telefonu. Miałam wtedy 16 lat. Arek jest o rok starszy - mówi magazynowi. Jednak po kilku miesiącach Arek pojechał grać do Bayer Leverkusen, a Jessika musiała skończyć szkołę. Dziewczyny mówiły, że on na pewno mnie zdradza, ale kiedy ja rano byłam w szkole, on miał trening, a popołudniu włączaliśmy Skype'a, ja odrabiałam przy komputerze lekcje, on grał na Playstation i cały czas mogliśmy na siebie patrzeć i z sobą rozmawiać - mówi magazynowi. Ukochana Milika przyznała również, że całe swoje życie podporządkowuje ukochanemu. Dba o jego posiłki, postawiła na dietę bezglutenową. Aby jak najlepiej ułożyć dietę, zrobiliśmy dokładne badania, m.in.: analizę włosa, co pozwala poznać nietolerancje pokarmowe - mówi magazynowi "Grazia". Jessica staje się jedną z najpopularniejszych polskich WAGs. Lubi to określenie? Nie podoba mi się, że patrzy się na ludzi przez pryzmat tego, czyimi są żonami albo dziewczynami. Zobacz też: Luksus, sława, pieniądze. Jak żyją dziewczyny najlepszych polskich piłkarzy. Czego im zazdrościmy? Czy Waszym zdaniem Jessica Ziółek i Arkadiusz Milik pasują do siebie? Zobacz: Kim...