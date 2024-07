Przed wami kolejne zestawienie. Tym razem wybrałyśmy 10 najciekawszych według nas zapachów na październik 2013. W naszej galerii znajdziecie dokładne opisy zapachów sygnowanych gwiazdami, ale również i tych mniej znanych, czy tańszych. Dla każdego coś dobrego!

Dowiedzcie się więcej o najnowszych zapachach na jesień 2013

Od stuleci kobiety z różnych kultur noszą kwiaty jaśminu we włosach. Subtelna uroda oraz zapach pełen słodyczy uczyniły z niego ulubiony kwiat kobiet, które pragną otoczyć się aurą delikatnego wdzięku i elegancji. Dlatego mamy dla was aż 2 propozycje utrzymane w tej konwencji. Woda toaletowa od Halle Berry i Demi Moore. A co oprócz tego? W październiku 2013 mamy dla was kultowe już zapachy Eisenberga, Marca Jacobsa i biżuteryjnego mistrza Tous. Sprawdźcie je same!

Zajrzyjcie do naszej galerii z redakcyjnym wyborem zapachów: