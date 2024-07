Tomasz Niecik wystąpi w programie Kuby Wojewódzkiego! Dziennikarz pochwalił się swoim fanom na Instagramie, kogo zaprosił do najnowszego odcinka swojego show. Okazuje się, że razem z uczestnikiem drugiej edycji "Agenta" już w najbliższy wtorek, w programie Kuby Wojewódzkiego zobaczymy również Macieja Orłosia. W sieci pojawiło się zdjęcie z planu show.

Tomasz Niecik i Maciej Orłoś w programie Wojewódzkiego

Tomasz Niecik zdecydowanie jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych uczestników programu "Agent - Gwiazdy". Jego wypowiedzi i zachowanie nie przypadły do gustu większości pozostałych gwiazd biorących udział w drugiej edycji hitu TVN. Na planie często dochodziło przez to do konfliktów - zwłaszcza z Alanem Anderszem.

Czy Tomasz Niecik opowie o kulisach programu "Agent"? Tego dowiemy się już w najbliższy wtorek.

#orłoś#niecik#wojna#światów#wtorek#kubawojewodzki - napisał pod zdjęciem Kuba Wojewódzki.

W programie pojawi się również Maciej Orłoś. Co ciekawe, dziennikarz weźmie również udział w roaście Krzysztofa "Diablo" Włodarczyka, który widzowie zobaczą już 16 marca na antenie TVN.

Będziecie oglądać program Kuby Wojewódzkiego z udziałem Tomasza Niecika i Macieja Orłosia? Doborem gości z pewnością jest zachwycona Renata Kaczoruk, która skomentowała wspólne zdjęcie Kuby z dziennikarzem i muzykiem disco-polo w ten sposób:

????????

