Związek Violi Kołakowskiej i Tomasz Karolaka od samego początku wzbudzał ogromne zainteresowanie mediów. Jeszcze kilka lat temu prasa donosiła o ich rozstaniach i powrotach do siebie. W jednym z wywiadów partnerka aktora przyznała nawet, że chciałaby ułożyć sobie życie, jednak wciąż musi czekać aż jej ukochany dorośnie.

-To trudne, gdy mężczyzna nie chce dorosnąć. Ale gdybym nie chciała czekać, aż to się stanie, i gdybym w to nie wierzyła, gdyby był mi obojętny, to przecież bym nie czekała- mówiła w 2011 roku w rozmowie z "Na żywo".