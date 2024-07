Ta wiadomość może być sporym zaskoczeniem dla fanów Tomasza Kammela i jego audycji "Kammel Show" w radiu Złote Przeboje. Jak dowiedziało się AfterParty.pl, stacja radiowa zakończyła współpracę z sympatycznym prezenterem.

Tomasz od września 2011 roku prowadził w Radiu Złote Przeboje program Kammel Show, w którym testował wiedzę muzyczną polskich gwiazd. Program emitowany był co tydzień, w niedzielę o godzinie 10.00. Ostatni raz słuchacze mogli posłuchać go 30 grudnia 2012 roku.

AfterParty.pl w kontakcie ze Złotymi Przebojami dowiedziało się, że powodem takiej decyzji są "inne zajętości" Tomasza Kammela. Nie wykluczony jest powrót do współpracy za kilka miesięcy.

Przypomnijmy, że dwa dni temu jako pierwsi podaliśmy informację, że Kammel poprowadzi 2 edycję "The Voice Of Poland". Towarzyszyć mu będzie Kate Rozz. Zobacz: Rozz i Kammel prowadzącymi "The Voice"!