Nicole Scherzinger jest byłą gwiazdą zespołu Pussycat Dolls. Dziewczyny od początku swojej kariery elektryzowały publiczność wizerunkiem seksownych kocic oraz zmysłowym tańcem. Z czasem wokalistka zespołu postanowiła pójść o krok dalej. Została wtedy prowadzącą amerykańską edycję programu X-Factor.

Nicole Scherzinger właśnie się dowiedziała, że od następnej edycji show będzie jego jurorką. Tym samym to właśnie jej przypadnie fotel po piosenkarce Cheryl Cole. Brytyjka została wyrzucona z programu przez jego producenta i jurora Simona Cowella. Zdecydował on, że Cole musi odejść, bo zbyt mocno się stresuje, i co więcej ma problem ze swoim brytyjskim akcentem. Ten jego zdaniem jest niezrozumiały dla amerykanów.

Cowell uznał, że miejsce piosenkarki powinna zająć osoba, którą widzowie znają i lubią. Scherzinger okazała się być idealną kandydatką. Podobno zresztą już wcześniej rozważano taką możliwość. Piosenkarce nie pozostaje nic innego jak z uśmiechem na twarzy dokończyć aktualną edycję programu jako gospodyni i stanąć po drugiej stronie sceny w kolejnej.

