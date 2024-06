Fani brytyjskiej rodziny królewskiej już od kilku miesięcy martwią się o stan zdrowia księżnej Kate. Żona Williama na początku roku poinformowała opinię publiczną, że zmaga się z nowotworem. Od tego czasu pojawiło się mnóstwo plotek i spekulacji na jej temat. Wydawać by się mogło, że obecność księżnej na paradzie Trooping the Colour uciszy te rewelacje, stało się jednak inaczej i najnowsze teorie są naprawdę dziwne.

Reklama

To nie księżna Kate była obecna na Trooping the Colour? "To hologram"

Księżna Kate nie schodzi z pierwszych stron gazet i cały świat żyje jej powrotem do zdrowia. Z racji choroby żona Williama przez blisko pół roku nie pokazywała się publicznie, a rodzina królewska nie informowała o stanie jej zdrowia. Nic więc dziwnego, że fani rodziny królewskiej zaczęli się niepokoić, a w mediach społecznościowych aż roiło się od coraz to nowszych rewelacji na temat jej zdrowia.

Po kilku miesiącach księżna Kate przerwała milczenie i w opublikowanym oświadczeniu zdradziła, że "są dobre i złe dni", żona Williama ku uciesze poddanych dzień później pojawiła się na corocznej paradzie Trooping the Colour. Nie uciszyło to jednak plotek.

Andrew Milligan/Press Association/East News

Fani brytyjskiej rodziny królewskiej nie przestają zaskakiwać. Zdaniem części internautów księżna Kate na paradzie Trooping the Colour, wyglądała zbyt dobrze i aż zaroiło się od kolejnych teorii spiskowych. Jeden z internautów uważa, że to nie księżna Kate była na paradzie i jego zdaniem "prawdziwa" Kate ma inne zęby, a William i dzieci uczestniczą w spisku. Pojawiły się głosy, że "to nie księżna Kate była widziana, a jej hologram".

Maternal Mental Health Alliance/Ferrari Press/East News

Niektórzy internauci twierdzą również, że żona Williama tak naprawdę nie jest wcale chora i miała zrobić sobie "lifting twarzy, przeszczep włosów i nowe zęby", a część z nich uważa, że Kate chciała tylko nastraszyć męża, bo nie układało im się w małżeństwie.

Zobacz także

Spodziewaliście się takich teorii spiskowych?

Reklama

Zobacz także: To przełomowy dzień dla dzieci Kate i Williama. Łzy same cisną się do oczu po tym, co zrobiły