Magazyn "Rewia" potwierdza, że Piotr Polk postanowił rozstać się żoną. "Wiadomo, że aktor kilka tygodni temu spakował swoje rzeczy i przeprowadził się do agentki, dając do zrozumienia, że to już naprawdę koniec jego małżeństwa - czytamy w tygodniku.

Podobno jego żona - Magdalena Wołłejko od dawna wiedziała o romansie męża ze jego agentką.

Dlaczego zatem tak długo zwlekali z decyzją o rozstaniu? Tego nie wiadomo. Polk oficjalnie ponoć już oficjalnie jest związany z Joanną Gajewską. Według magazynu panu Piotrowi zamarzyły się dzieci, czyżby już było coś na rzeczy?

