PAT&RUB, Balsam wyszczuplający i zwalczający cellulit

Skuteczny balsam z algami na cellulit. Wspomaga lipolizę, hamuje powstawanie komórek tłuszczowych, wygładza cellulit, napina skórę i ujędrnia.

W składzie balsamu NaturAktiv są 3 substancje działające na komórki tłuszczowe (adypocyty) i przebadane kliniczne z bardzo dobrymi rezultatami:

- Scopariane* (z algi brązowej) – zapobiega tworzeniu się nowych komórek tłuszczowych, stymuluje wydalanie tłuszczu z komórek. Pomiar wykonany na udzie, przy dwóch aplikacjach dziennie przez cztery tygodnie, wskazuje utratę średnio 0,7 cm z obwodu. Powoduje prawidłowe ułożenie włókien kolagenowych w skórze - ujędrnia skórę,

- Hydrofiltrat Marine Lotus G* (z rośliny – lotus maritimus) – naprawia funkcjonowanie tkanki łącznej zwalczając wolne rodniki. Zapobiega gromadzeniu się tłuszczu w komórkach. Wyraźnie wygładza skórę,

- Phyto 75* (z morszczynu) – stymuluje lipolizę – wydalanie tłuszczu z komórek. W badaniach klinicznych przy jednej aplikacji dziennie przez trzy tygodnie uzyskano zmniejszenie obwodu uda o 0,8 cm i talii o 1,6 cm.

Cena: 80,75zł / 200ml

NASZYM ZDANIEM:

Coś dla wielbicieli mocno pachnących kosmetyków. Balsam pachnie jak świeżo rozkrojona trawa cytrynowa. Zapach jest bardzo intensywny, dlatego też nie każdemu może przypaść do gustu. Balsam ma wygodne opakowanie z pompką i bogatą konsystencję. Wspaniale odżywia skórę, ale dość wolno się wchłania, co naszym zdaniem i tak jest zaletą - zmusza do wmasowywania, a jak wiadomo masaż to doskonały sposób na pozbycie się cellulitu. . Bez dwóch zdań skóra wygląda LEPIEJ, jest jędrniejsza, gładsza i pełna blasku, wygląda ładnie. Świetnie zastępuje balsam nawilżający do ciała.